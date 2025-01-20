اليوم السابع
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تعاون مشترك بين "الرعاية الصحية" و"المعهد الفنى الصحى" ببورسعيد

الإثنين، 20 يناير 2025 03:55 م
تعاون مشترك بين "الرعاية الصحية" و"المعهد الفنى الصحى" ببورسعيد جانب من اجتماع الرعاية الصحية والمعهد
بورسعيد - محمد عزام

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اجتمع الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والدكتور السيد العربى الخولى ، مدير المعهد الفنى الصحى ببورسعيد، لمناقشة آليات تقديم خريج متميز .

ناقش الإجتماع التنسيق المشترك والتعاون المستمر والمثمر بين هيئة الرعايه الصحية ببورسعيد والإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية لتقديم خريج بمستوى متميز فى ظل حرص القيادة السياسية الحكيمة بمبادرة بداية لبناء الإنسان وإحداث تغيرات نوعية صحية واجتماعية بالمجتمع المصري ، بالإضافة لمناقشة والاطمئنان على سير اليوم أثناء تأدية الإختبارات لطلبة دبلوم المعاهد الفنية الصحية للتمريض للفصل الدراسى الأول لعام 2024/ 2025.

وتم الاتفاق على بتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات بالمعاهد الفنية الصحية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد.







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