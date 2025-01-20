الصفدى وبلينكن يؤكدان ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى القطاع.



وأوضح الوزيران - هاتفيًا، اليوم الأحد وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - استراتيجية علاقات الصداقة الأردنية الأميركية وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وبما يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



من جانبه..أكد الصفدي حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وخاصة في جهود التوصل للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها بلينكن خلال خدمته وزيرًا للخارجية لتقوية العلاقات الأردنية الأمريكية.



وبدوره..ثمن بلينكن، الذي يغادر موقعه وزيرًا لخارجية الولايات المتحدة بعد تولي الإدارة الأمريكية مسؤوليتها غدًا، دور الأردن وجهوده التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.