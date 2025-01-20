البقرى من 280 : 420 جنيها.. اعرف أسعار اللحوم مساء الاثنين بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة باللحوم بأنواعها المختلفة بأسواق محافظة البحيرة، مساء اليوم الاثنين.

وشهدت أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة اليوم استقرارا واضحا، حيث تتراوح أسعار اللحوم بأسواق محافظة البحيرة من 280 للكيلو إلى 420 جنيها للحوم البقرى.

فيما طرحت مبادرة حياة كريمة لحوم بلدية من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة بسعر 265 جنيها للكيلو، كما طرحت أيضا لحوما مجمدة بسعر 185 جنيها للكيلو، إلى جانب عبوة دجاج تصل إلى كيلو بسعر مخفض 85 جنيها.

ودفعت مبادرة حياة كريمة بعدد من السيارات المجهزة بثلاجات لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة داخل المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.

كما افتتحت مؤسسة حياة كريمة أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية بأرض المعارض بمدينة دمنهور.