البحرية الهندية تشارك بمدمرة تحمل صواريخ موجهة فى تدريبات عسكرية بإندونيسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن قيام بعثة من البحرية الهندية بنشر المدمرة "آى إن إس مومباي" التى تحمل صواريخ مُوَجَّهَة؛ للمشاركة فى تدريبات عسكرية متعددة الأطراف فى إندونيسيا.



وأوضحت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الهندية (إيه إن آي)- أن البحرية الهندية تشارك فى تدريبات "لا بيروس 2025" مع قوات بحرية من إندونيسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وكندا.



وذكر البيان أن هذه التدريبات ستستمر حتى يوم 24 يناير الجاري، وتهدف إلى تنمية الوعى البحرى من خلال تعزيز التعاون فى مجال الاستطلاع البحرى والعمليات البحرية والجوية المشتركة والتدريب المتقدم وتبادل المعلومات.



وأضاف البيان أن إجراء هذه التدريبات يساعد على توثيق الروابط بين أسلحة البحرية المتنوعة خلال عمليات التخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات لتعزيز القدرة على العمل التكتيكى المشترك.



وتابع البيان أن هذه التدريبات تتضمن تدريبات معقدة ومتقدمة على أساليب المعارك البحرية والجوية والدفاع الجوى وعمليات الإنزال والمناورات التكتيكية والمهام الشرطية وعمليات التفتيش والاستيلاء وتأمين المجال البحري.



وأشار البيان إلى أن مشاركة الهند فى هذه التدريبات تتماشى مع رؤيتها بشأن تحقيق الأمن والنمو للجميع فى منطقة الإندو-باسيفيك بهدف تعزيز التعاون البحرى والتعاون من أجل جعل هذه المنطقة آمنة.