افتتاح عيادات متخصصة لعلاج السمنة بدمياط ضمن جهود تحسين الخدمات الصحية

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط عن افتتاح سبع عيادات متخصصة لعلاج السمنة بمحافظة دمياط.

يأتي هذا ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في منشآت الرعاية الأولية، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة نسب الوفيات.

العيادات الجديدة تقدم خدماتها في المراكز والوحدات الصحية التالية:

مركز صحة أسرة ثان بدمياط

مركز طب أسرة السنانية بدمياط

المركز الطبي العام بدمياط الجديدة

مركز طب أسرة كفر سعد

مركز طب أسرة تفتيش السرو بفارسكور

مركز طب أسرة سيف الدين بالزرقا

وحدة طب أسرة البساتين بكفر البطيخ



بدأت العيادات عملها رسميًا يوم الأحد الموافق 19 يناير 2024، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ اليوم الأول. وتعمل العيادات يوميًا خلال الفترة الصباحية، باستثناء أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وذلك في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دينا أبو صير، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.



