استشهاد فلسطينى جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلى بجنوب غزة

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استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنا استُشهد وأصيب آخرون عقب انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منطقة "صوفا" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وكان 3 أطفال قد أصيبوا بجروح، في وقت سابق اليوم، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 8 مواطنين.. وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنين وسط وجنوب مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة 8 مواطنين بجروح، بينهم أطفال، ومنهم مصاب بجروح وُصفت بـ"الخطيرة".

ومن جهتها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 ألفا و35 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111 ألفا و91 جريحا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن 122 شهيدا، منهم 62 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و341 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا (بتوقيت فلسطين).