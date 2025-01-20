إجازة نصف العام فرحة وبهجة بمسابقات ثقافية وورش رسم بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم فرع ثقافة الأقصر فعاليات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة، وذلك للأطفال الذين أنهوا امتحانات نصف العام الدراسي في الصفوف الإبتدائية داخل القرى والنجوع، عبر سلسلة من الورش التوعوية والرسم والتلوين ومسرح العرائس وورش الحكي المتنوعة وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين الأطفال.

وفى هذا الصدد، يقول حسين النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، إنه تم التأكيد على خطة قصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال خلال الأجازة الشتوية عبر تنظيم تلك الفعاليات التي تفيد الأطفال في الجانب الذهنى والجانب الترفيهي خلال فترة الإجازة، حيث أعد الفرع محاضرة بعنوان "معنى كلمة وطن" ألقاها محمد إبراهيم معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهرى موضحا معنى كلمة الوطن ومفهومها، وكيفية التعامل مع الأوطان، وحب الوطن غريزة في جميع الكائنات، وأعدت ورشة حكي بعنوان "جيش مصر العظيم" ألقاها محمد علي متناولا أهمية الجيش المصري وأنه صمام الأمن للوطن، و مكانة جيش مصر العظيم، وجاهزية جيش مصر العظيم لردع المعتدي.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي قصة "قوس قزح" من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب سردتها سوزان سليم، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات مناقشة كتاب بعنوان "موسوعة البلدان المصرية ج٣" تأليف جمال مشعل ناقشته ثناء محمود، وأعد القصر ورشة فنون تشكيلية رسم بقلم الرصاص نفذتها شيرين محمد.

كما نظم قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد، وبقصر ثقافة بهاء طاهر فقرة إنشاد ديني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاها شعبان شلبي، بينما أعد المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذها عبد الرحمن عوض الله، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية مسابقة ثقافية أعدتها أسماء محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال مسابقة ثقافية أعدتها تقوى عبد الغني.



تعليم الأطفال التلوين والرسم فى قصور الثقافة



جانب من ورش الحكى لدعم الأطفال بالأقصر



عرض كورال أطفال بقصر ثقافة الطفل بالأقصر



مسرح عرائس لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر



ورش رسم وتلوين فى قصور الثقافة بالأقصر