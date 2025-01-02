وزارة التعليم: إجراء اختبار مسحى لمهارات القراءة والكتابة للصفوف الأولى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على إجراء اختبار مسحى لمهارات القراءة والكتابة لصفوف المرحلة الأولى نهاية العام الدراسي 2024-2025، مع تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التى تم تطبيقها.

وأوضحت أنه يأتى ذلك بناء على التوصيات قامت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالانتهاء من مراجعة أداة الفحص للتعرف على الطلاب المتعثرين فى قراءة اللغة العربية فى الصف الثانى الابتدائى، كما تقوم الإدارة بإعداد المواد العلاجية التى سيتم تدريب المعلمين عليها ليقوموا بتقديمها للتلاميذ فى الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2024/2025.