نائب محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال لجنة تطوير الأندية والشواطئ

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بلجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور على حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، الدكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادى بالمحافظة، اللواء محمد صيام مستشار المحافظ للأندية والمشروعات، خالد جودة المستشار الإعلامى، مديري عموم مديرية الإسكان، الطرق والنقل، إدارة الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة، متابعة مكتب المحافظ، الموارد البشرية، المراجعة الداخلية والحوكمة، العلاقات العامة، والسياحة.

وخلال الاجتماع والذي يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة تطوير الأندية والشواطئ؛ لبحث السبل المثلى لتطوير أندية المحافظة، تم متابعة ما تم من تكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية للجنة في اجتماعاتها السابقة، والخاصة بتحديد الاحتياجات العاجلة للشواطئ والأندية بما يحقق تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، بالإضافة إلى حصر أعمال الصيانة وبحث آلية تنفيذ الصيانة بشكل دوري بما لا يعيق النشاط.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بضرورة ربط الخطط التسويقية لكل منشآت المحافظة السياحية بخطة المحافظة الشاملة لتنشيط السياحة وفتح مجالات جديدة وأنواع جديدة للسياحة بما يحقق الانتعاش في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية التطوير المؤسسي لكل الأندية والدفع بكوادر متميزة قادرة على التطوير والابتكار وتفعيل أسلوب الإدارة بالمشاركة، حتى تحقق تلك الأماكن الهدف المرجو منها.