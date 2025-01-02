منطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية: 10 لجان تستقبل الجمهور للرد على تساؤلاتهم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت منطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية، عن استقبال الجمهور والرد على تساؤلاتهم بواسطة علماء متخصصين معتمدين من قِبل الأزهر الشريف، برعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وحرصًا منه على الاستقرار ونشر الوسطية والاعتدال بين جموع الشعب المصري، ودعوة لكل من يبحث عن فتوى أو رأي ديني مستنير أن يتوجه إلى مقر لجنة الفتوى بمنطقة وعظ كفر الشيخ الأزهرية.

وأكد الدكتور أحمد زيدان، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ، أن كل من يتوجه للجنة الفتوى بمنطقة وعظ كفر الشيخ، بالمقر الرئيسي بالمنطقة الأزهرية، سيجد الإجابة على تساؤلاته مجانًا، حيث يتم استقبال الجمهور والرد على تساؤلاتهم بواسطة علماء متخصصين معتمدين من قِبل الأزهر الشريف، ومواكبةً للعصر فقد راعى الأزهر الشريف التوسعة في المكان والاستعانة بأجهزة الحاسب الآلي، وعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على أسئلة المتابعين، وهذا ما يسمى بالفتوى الالكترونية مسايرةً لروح العصر.

وأضاف الشيخ هاني حسن، مدير إدارة التوجيه، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية، أن لجان الفتوى الفرعية منتشرة بجميع المراكز على مستوى المحافظة، وتعمل اللجان من الساعة الـ8 صباحًا، وحتى الساعة 2 ظهرا، وتسعى دائمًا للصلح بين المتخاصمين، وترد على أسئلة المستفتيين دون الضلالة والتشدد، والغشاوة والفرقة، والانقسام والتضارب حول الفتوى.

وقال الشيخ محمد عبد الوهاب صبح، مشرف الفتوى بمنطقة وعظ كفر الشيخ، أن المتابعة مستمرة على جميع اللجان، حسب توجيهات مجمع البحوث الإسلامية، ولذلك تزداد يوميًا أعداد رواد لجنة الفتوى، وكثرة الأسئلة حرصًا على دينهم، ويخرجون من اللجنة وقلوبهم مطمئنة، بعد تقديم كل ما لديهم من أسئلة أمام السادة العلماء أعضاء لجان الفتوى.

وأكد الشيخ أشرف محمد خضر، المنسق الإعلامي لمنطقة الوعظ بكفر الشيخ، أن اللجنة تستقبل استفسارات الجمهور الإلكترونية عبر الصفحة الرسمية لمنطقة وعظ كفر الشيخ.