مناشر تجفيف الطماطم بالأقصر تشهد بداية مبشرة للموسم الجديد قبل تصديره للخارج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مناشر ومحطات فرز وتجفيف الطماطم في جبال غرب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق في موسم تجفيف الطماطم مع بدايات العام الجديد 2025، لتجهيزه للتصدير للخارج بأسعار تزيد عن 3 دولارات للكيلو المجفف من الطماطم، حيث حقق مشروع "تجفيف الطماطم" فى شمس الظهير الصحراوى خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير كافة مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية حقيقية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد.

وعلى مدار السنوات الماضية لاقت مناشر "تجفيف الطماطم" بمحافظة الأقصر نجاحاً كبيراً، وذلك بعد حصول المزارعين على مكاسب وأرباح مميزة من تلك الخطوات الناجحة، حيث ساهمت تلك المشروعات الجديدة زيادة الصادرات من الطماطم المجففة لمختلف دول العالم، وحالياً أصبح ملاذ جميع المزارعين التفكير فى تلك الخطوة وإقامة منشر لتجفيف الطماطم لوضع جزء من محصوله فيها لتحقيق التوازن المادي بين بيعه جزء من المحصول للأهالى بالشوادر والشوارع وبيع جزء آخر من المحصول للأجانب وتصديره للخارج بعد تجفيفه.

ومن جانبه يقول المهندس أحمد عبد الحميد أحد كبار مزارعى الطماطم بالأقصر، إن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا فى فصل الشتاء وقد تم تجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية، حيث ساهمت هذه الوحدات فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100% بإجمالى يفوق 40 ألف فدان طماطم هذا العام، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر.

ويقول عادل زيدان مؤسس فكرة مدينة الطماطم بالظهير الصحراوى، أن المشروع يأتى فى إطار الدعم الكبير من المسئولين بمحافظة الأقصر، وسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الاقتصادي بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر، وذلك تماشياً مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل المجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات، حيث أنشأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى سبعة مناشر شمسية لتجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة وتصديرها للأسواق الأوروبية.



الفتيات خلال عمليات تجفيف الطماطم وفرزها



بداية مبشرة للموسم الجديد للطماطم المجففة قبل تصديره للخارج



جانب من تجهيز عبوات الطماطم المجففة للتصدير للخارج



جانب من عمل الفتيات فى تجفيف الطماطم



خروج أولى نتائج تجفيف الطماطم فى الموسم الجديد



دخول الطماطم للمجفف وفرزها قبل وضعها بالشمس



عرض كميات الطماطم المجففة عقب نهاية التجفيف الشمسي



عمل الفتيات فى فرز أولى بشائر تجفيف الطماطم



عمليات تجفيف الطماطم فى شمس غرب الأقصر