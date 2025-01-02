اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يناير 2025 11:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار العمل بسوق اليوم الواحد فى إمبابة غدا

الخميس، 02 يناير 2025 07:55 م
لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار العمل بسوق اليوم الواحد فى إمبابة غدا سوق اليوم الواحد فى إمبابة يواصل عمله لليوم السادس
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حى إمبابة، غدا الجمعة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

وأشارت المحافظة، إلى أن السوق يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، بأسعار مخفضة.

ودعت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين لزيارة السوق، لشراء كل احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.







مشاركة

سوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد فى امبابة

أسواق اليوم الواحد في الجيزة

اسعار السلع في أسواق اليوم الواحد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة