غدا تشييع جنازة مدرب نادي عمال المنصورة إلى مثواه الأخير

الدقهلية -محمد الحبشي

قررت أسرة الفقيد الكابتن متولي حسن مدرب نادي عمال المنصورة، إقامة صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة مباشرة، من داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، وتشيع الجثمان إلي مثواه الأخير في مقابر العيسوي.

وسادت حالة من الحزن الشديد علي جميع المتواجدين داخل نادي عمال المنصورة، فور تلقيهم خبر وفاة مدربهم الكابتن متولي حسن أثناء تواجده وإقامة مباراة الفريق اليوم أمام نادي طلخا علي ملعب سماد طلخا.

وقضي الكابتن متولي حسن أكثر من 20 عاما داخل اروقة مادي عمال المنصورة، حيث تدرج في القطاعات المختلفة حتي وصل إلي تدريب الفريق الأول بنادي عمال المنصورة.

وتواجد اليوم الكابتن متولي حسن في قيادة فريقه عمال المنصورة ونادي طلخا، وقاد المباراة حتي الدقيقة 40 من أحداث اللقاء.

وسقط الكابتن متولي حسن علي أرض الملعب حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجأة انتقل علي إثرها إلي مستشفي سماد طلخا، في محاولة لإنقاذه ولكن فارق الحياة فور وصوله إلي المستشفي.