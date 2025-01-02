عقب حادث الدهس.. تعزيز الإجراءات الأمنية بنيو أورليانز استعدادا لبطولة "شوجر باول"

أ ش أ

أعلنت قائد شرطة ولاية "نيو أورليانز" الأمريكية آن كيركباتريك اليوم الخميس، تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة عدد قوات إنفاذ القانون حيث من المقرر أن تستضيف الولاية بطولة "شوجر باول" الجامعية لكرة القدم الأمريكية الكلاسيكية.

وقالت كيركباتريك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إنه سيتم نشر المئات من الضباط والموظفين في الشوارع استعدادا للبطولة،وذلك بعد مرور يوم واحد على تأجيل المباراة الفاصلة في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع "بوربون " .

يشار إلى أن 15 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم بينما أصيب نحو 35 آخرون عندما صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الأشخاص في شارع "بوربون" بولاية "نيو أورليانز" ليلة رأس السنة الجديدة.