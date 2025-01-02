اليوم السابع
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بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية..

سنتريس بالمنوفية تكرم حفظة القرآن الكريم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.. صور

الخميس، 02 يناير 2025 09:08 ص
سنتريس بالمنوفية تكرم حفظة القرآن الكريم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.. صور جانب من الحفل
المنوفية - خالد سنجر

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احتفلت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، برأس السنة الميلادية،  بتكريم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم على مستوى المركز، فى بادرة هى الأولى من نوعها بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية.

شهد الحفل الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية، والمحاسب خالد النمر رئيس مدينة أشمون، والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، والنائب صابر عبدالقوى، وعبد الصمد زهران عمدة سنتريس والدكتور محمود عتلم من علماء وزارة الأوقاف، والشيخ بدر الدين قابل عضو نقابة القراء، والمهندس هاشم فريد، وعبده مصطفى.

عمت الاحتفالية التي استهلها الشيخ بدر الدين قابل، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت عذب حلق بالحضور عبر أجواء روحانية وإيمانية، تلاها فقرات فنية وسماع الابتهالات الدينية، حيث أحيا الحفل الشيخ ناصر شرف التمادي والمبتهل الإذاعي شعبان عبد الجيد، ومحمد ابراهيم الملاح، وزياد ابراهيم، ويوسف الصعيدي، الذين قدموا فقرات إنشادية أبهرت الجميع، وتم تكريم الحافظين لكتاب الله والتقاط الصور التذكارية.

فى نهاية الحفل، توجه الحضور بالشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، مثمنين فكرة الاحتفال بقدوم العام الجديد بتكريم حفظة كتاب الله، وتشجيعهم، ومنحهم الهدايا التذكارية.

حفل (2)

المحاسب خالد النمر رئيس مجلس ومدينة أشمون

 

حفل (1)
العمدة عبد الصمد زهران

 
حفل (4)
عمر المصطفى

 

حفل (5)
جانب من التكريم

 

حفل (6)
أسامة المصطفى

 

حفل (7)
الحاج مصطفى أبو عبده

 

حفل (8)
جانب من الحفل
حفل (9)
جانب من الحضور

 

حفل (10)
تكريم جمال سنجر

 

حفل (11)
النائبة الدكتور هناء سرور

 

حفل (12)
إحدى المكرمات
 
حفل (13)
حفظة القران

 

حفل (14)
النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران
حفل (15)
الدكتور حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية

 

حفل (16)
وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية

 

حفل (17)
النائب صابر عبد القوى

 

حفل (18)
جانب من التكريم
حفل (19)
منصة التكريم

 

حفل (20)
د. هناء سرور

 

حفل (21)
النائب صابر عبد القوى

 

حفل (22)
جانب من التكريم
حفل (23)
د. محمود عتلم

 

حفل (24)
التكريم

 

حفل (25)
الفعالية

 

حفل (26)
أحد المكرمين
حفل (27)
حفظة القران
حفل (28)
جانب من الحضور
حفل (29)
رئيس المنطقة الأزهرية

 

حفل (30)
أحد المكرمين
حفل (31)
الحضور

 

حفل (32)
جانب من الحضور

 

حفل (33)
الزميل محمد الصعيدى
حفل (34)
قبلة اعتراف بالجميل على جبين الأب
حفل (35)
الانشاد الدينى

 

حفل (36)
النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران وعبده مصطفى

 

حفل (37)
منصة التكريم
 
حفل (38)
الحاج جمال سنجر
 
حفل (39)
جانب من الحفل

 

حفل (40)
الشيخ بدر الدين قابل

 

حفل (41)
الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف

 

حفل (42)
الحاج مصطفى ابو عبده

 

حفل (43)
الاعلامى احمد ابو الخير

 







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