سنتريس بالمنوفية تكرم حفظة القرآن الكريم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.. صور

المنوفية - خالد سنجر

احتفلت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، برأس السنة الميلادية، بتكريم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم على مستوى المركز، فى بادرة هى الأولى من نوعها بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية.

شهد الحفل الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتور حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية، والمحاسب خالد النمر رئيس مدينة أشمون، والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، والنائب صابر عبدالقوى، وعبد الصمد زهران عمدة سنتريس والدكتور محمود عتلم من علماء وزارة الأوقاف، والشيخ بدر الدين قابل عضو نقابة القراء، والمهندس هاشم فريد، وعبده مصطفى.

عمت الاحتفالية التي استهلها الشيخ بدر الدين قابل، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت عذب حلق بالحضور عبر أجواء روحانية وإيمانية، تلاها فقرات فنية وسماع الابتهالات الدينية، حيث أحيا الحفل الشيخ ناصر شرف التمادي والمبتهل الإذاعي شعبان عبد الجيد، ومحمد ابراهيم الملاح، وزياد ابراهيم، ويوسف الصعيدي، الذين قدموا فقرات إنشادية أبهرت الجميع، وتم تكريم الحافظين لكتاب الله والتقاط الصور التذكارية.

فى نهاية الحفل، توجه الحضور بالشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، مثمنين فكرة الاحتفال بقدوم العام الجديد بتكريم حفظة كتاب الله، وتشجيعهم، ومنحهم الهدايا التذكارية.

المحاسب خالد النمر رئيس مجلس ومدينة أشمون



العمدة عبد الصمد زهران العمدة عبد الصمد زهران







عمر المصطفى عمر المصطفى



جانب من التكريم جانب من التكريم



أسامة المصطفى أسامة المصطفى



الحاج مصطفى أبو عبده الحاج مصطفى أبو عبده



جانب من الحفل جانب من الحفل



جانب من الحضور جانب من الحضور



تكريم جمال سنجر تكريم جمال سنجر



النائبة الدكتور هناء سرور النائبة الدكتور هناء سرور



إحدى المكرمات إحدى المكرمات



حفظة القران حفظة القران



النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران



الدكتور حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية الدكتور حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية



وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية وكيل وزارة الأوقاف ورئيس المنطقة الأزهرية



النائب صابر عبد القوى النائب صابر عبد القوى



جانب من التكريم جانب من التكريم



منصة التكريم منصة التكريم



د. هناء سرور د. هناء سرور



النائب صابر عبد القوى النائب صابر عبد القوى



جانب من التكريم جانب من التكريم



د. محمود عتلم د. محمود عتلم



التكريم التكريم



الفعالية الفعالية



أحد المكرمين أحد المكرمين



حفظة القران حفظة القران



جانب من الحضور جانب من الحضور



رئيس المنطقة الأزهرية رئيس المنطقة الأزهرية



أحد المكرمين أحد المكرمين



الحضور الحضور



جانب من الحضور جانب من الحضور



الزميل محمد الصعيدى الزميل محمد الصعيدى



قبلة اعتراف بالجميل على جبين الأب قبلة اعتراف بالجميل على جبين الأب



الانشاد الدينى الانشاد الدينى



النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران وعبده مصطفى النائب صابر عبد القوى والعمدة عبد الصمد زهران وعبده مصطفى

منصة التكريم



الحاج جمال سنجر الحاج جمال سنجر



جانب من الحفل جانب من الحفل



الشيخ بدر الدين قابل الشيخ بدر الدين قابل



الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف



الحاج مصطفى ابو عبده الحاج مصطفى ابو عبده