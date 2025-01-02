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سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 2-1-2025 بالمنوفية.. 83 جنيه للكيلو

الخميس، 02 يناير 2025 09:33 ص
سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 2-1-2025 بالمنوفية.. 83 جنيه للكيلو دواجن
المنوفية - محمد فتحى

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رصد اليوم السابع أسعار الدواجن  فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ليوم الخميس 2 يناير 2025، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ115جنيها وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب بـ120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 83الى 84جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ130جنيها، وجوز السمان بـ120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ185جنيها.

كما شهدت أسعار البيض في الأسواق استقرار للبيع  للمستهلكين لتستقر عند مستويات 153جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، حيث سجلت أسعار البيض البلدى تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 65جنيها للكيلو بالمزرعة.

 

 







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