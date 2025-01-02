تطلعات أوروبية نحو تحقيق هدف التضخم فى العام الجديد

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أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن هدف التضخم بنسبة 2% يمكن تحقيقه هذا العام.



وقالت لاجارد - في فيديو تم نشره على منصة "إكس" الأربعاء - "لقد حققنا تقدمًا كبيرًا في عام 2024 في خفض التضخم، ونأمل أن يكون عام 2025 هو العام الذي نصل فيه إلى الهدف كما هو متوقع ومخطط له في استراتيجيتنا.

بالطبع، سنواصل جهودنا لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هذا الهدف المتوسط المدى البالغ 2%."



وتسارعت وتيرة نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال العام الماضي وتجاوزت هدف البنك المركزي الأوروبي خلال سبتمبر، لكنها ارتفعت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، وقد حذرت لاجارد من أنها ستتقلب حول مستواها الحالي على المدى القريب، وفقا لشبكة بلومبرج.



ومع ذلك، سمح هذا التباطؤ لصانعي السياسات بتخفيض أسعار الفائدة في أربع خطوات بواقع ربع نقطة. ويتوقع الاقتصاديون أربعة تخفيضات أخرى حتى يونيو.



ووصفت المسؤولة الأوروبية، جدول أعمال البنك المركزي الأوروبي لعام 2025 بأنه "أجندة كبيرة وثقيلة"، وأبرزت أيضًا مراجعة استراتيجية السياسة النقدية للبنك، واليورو الرقمي، وإعادة تصميم أوراق اليورو، على الرغم من أن المشروع الأخير غير مُعد للاكتمال هذا العام.