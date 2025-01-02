تخفيضات على اللحوم البلدى والمستوردة بمعرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية

كتبت - مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة، معرضًا دائمًا للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم بشارع ربيع الجيزي بمنطقة المنيب في حي جنوب الجيزة، بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها المحافظة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

ويوفر المعرض، من خلال 26 شركة، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والحقائب، والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح المعرض، كيلو اللحوم البلدي بـ280 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، طبق اللحوم المستوردة زنة 900 جرام بـ180 جنيهًا، وطبق البرجر زنة 500 جرام بـ 80 جنيهًا، وطبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا، وطبق اللحمة المفرومة المستوردة زنة 900 جرام بـ 180 جنيهًا.

وأكدت محافظة الجيزة أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدنى تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.