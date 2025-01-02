بدء جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية

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بدأت مساء اليوم /الخميس/ جولة جديدة من المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة المرشحة لتشكيل الائتلاف الحكومى فى النمسا.



وقالت منصة "دى برسه" اليوم /الخميس/ إن مكان المفاوضات أحيط بسرية كاملة ومن المرجح أن تظل كيفية إعادة هيكلة الميزانية هى النقطة الشائكة والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد.



ويلتقى فى المحادثات كل من رئيس حزب الشعب المستشار كارل نيهمر، ورئيس الحزب الاشتراكى أندرياس بابلر، ورئيسة حزب نيوس بيتى مينل ريزينجر وبدون حضور وسائل الإعلام.



وكانت القيادات الثلاثة قد ناقشوا بالفعل الميزانية والتنسيق بين الأحزاب الثلاثة وتوزيع الحقائب الوزارية بينهم .



يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية فى النمسا عقدت فى نهاية سبتمبر الماضى وفاز بالمركز الأول حزب الحرية اليمينى ولكن بقية الأحزاب رفضت الشراكة معه فى الحكومة المقبلة مما تطلب من الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين تكليف الأحزاب التالية بتشكيل ائتلاف حكومى مشترك .