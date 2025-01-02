الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب

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داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مطار موان الدولي ومكتب شركة الطيران "جيجو إير" ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة تابعة للشركة، ما أسفر عن مقتل 179 شخصا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قال مسؤولون إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار في جنوب غرب كوريا الجنوبية ومكتب جيجو إير في سول ومكتب موان التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.

وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني.

وفي يوم الأحد، تحطمت طائرة ركاب جيجو إير القادمة من بانكوك عند اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 من أصل 181 شخصا كانوا على متنها.

وفي سياق متصل ..- أصدر الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك "الذي يشغل منصب وزير المالية، اليوم توجيهات للحكومة لتسريع توفير نفقات المعيشة الطارئة لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في مطار موان الدولي بجنوب غرب البلاد .

ومنذ وقوع الحادث، نفذت الحكومة تدابير دعم مختلفة لأسر الضحايا مثل تعويض الأفراد الذين أخذوا إجازة شخصية من العمل لاستلام جثث ذويهم من ضحايا الطائرة.

وفي إطار هذه الجهود، تخطط الحكومة أيضا لمساعدة الحكومات المحلية في صرف نفقات المعيشة الطارئة بسرعة للأسر التي تواجه صعوبات مالية أثناء مرحلة التعافي من الصدمة.

وقال "تشوي" خلال اجتماع لمقر مكافحة الكوارث في سول "سنواصل دعم أسر الضحايا حتى بعد انعهاء إجراءات الجنازة ولن ندخر جهدا لتقديم المساعدة اللازمة".

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة أن الأسر يمكنها الحصول على استشارات بشان تأجيل دفع الضرائب بما في ذلك تخفيض الضرائب المحلية.

كما وجه الرئيس المؤقت تعليماته للسلطات القضائية بما في ذلك الشرطة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد حالات تشويه سمعة الضحايا وأسرهم.

ودعا إلى الامتناع عن الأعمال التي تسبب المزيد من الألم لأسر الضحايا.