اليوم السابع
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الدفاع المدنى الفلسطينى: ما يجرى الآن فى قطاع غزة جنون واضح لقوات الاحتلال

الخميس، 02 يناير 2025 05:31 م
الدفاع المدنى الفلسطينى: ما يجرى الآن فى قطاع غزة جنون واضح لقوات الاحتلال غزة تحت القصف -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة الدفاع المدني الفلسطيني أكدت أن ما يجرى الآن في قطاع غزة جنون واضح لقوات الاحتلال، موضحة أنها لم تعد قادرة على تلبية كافة نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر والاستهدافات التي لا تتوقف.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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