إيطاليا تستدعى السفير الإيرانى إثر احتجاز صحفية إيطالية بطهران

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استدعاء السفير الإيراني في روما إثر احتجاز صحفية إيطالية في طهران قبل أسبوعين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على منصة "إكس" اليوم الخميس، إنه تم تكليف الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني في روما مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تعمل منذ اليوم الأول لاعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا بشكل متواصل على إعادتها إلى منزلها، مطالبا باحترام جميع حقوق الصحفية الإيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أوضحت اتباع تفعيل جميع الحوارات الممكنة من أجل عودة الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التى تم إلقاء القبض عليها يوم 19 ديسمبر الحالي.