إقبال المواطنين بالفيوم لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية

الفيوم رباب الجالي

شهدت محافظة الفيوم إقبالا كبيرا من المواطنين، علي مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وشهد مكتب الشهر العقاري بنادي محافظة الفيوم، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وتأتى حملة جمع التوكيلات ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة، لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعزيز رضا المشاركين.