اليوم السابع
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أول خميس فى رجب.. موعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية للصائمين

الخميس، 02 يناير 2025 03:00 ص
أول خميس فى رجب.. موعد صلاة الفجر بمحافظات الجمهورية للصائمين استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صيام التطوع، ويحرص البعض على صيام يومى الاثنين والخميس فى شهر رجب .

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة الفجر، اليوم الخميس 2-1-2025 ، لمن ينوى صيام يومي الاثنين والخميس من شهر رجب، كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:18  ص
 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:25 ص

    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:15

 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:03
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
 

ويشتمل صيام التطوع على الآتى:

1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

2 - صوم عشر ذي الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري ومسلم.

4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.

5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الاثْنَيْن وَالْخَمِيس.. .إلخ". رواه أحمد بسند صحيح.

6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.

7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.







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صيام رجب

موعد اذان الفجر

للصائمين فى رجب

صيام الاثنين والخميس

صيام شهر رجب






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