وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفى فارسكور المركزى

دمياط معتز الشربيني

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة لمستشفى فارسكور المركزى، اليوم الأحد، حيث تفقد أقسام الطوارىء والحضانات وعدد من الأقسام الداخلية بالمستشفى، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى وتوافر الأوكسجين.

وتابع الانتهاء من اعمال رفع كفاءة مبنى قسم الحميات وكذلك أخر مستجدات أعمال إنشاء مبنى المستشفى الجارى تنفيذه حاليا والمسند مركزيا من وزارة الصحة للإنشاء طبقا لأحدث معايير منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد الموافقة على زيادة ارتفاع مبنى المستشفى لإضافة دور جديد يسمح بزيادة عدد العيادات والعنابر واتاحة المزيد من الخدمات الصحية للمرضى.

ورافق وكيل الوزارة فى زيارته د. محمد الجيوشى مدير إدارة التخطيط و متابعة المشروعات بمديرية الصحة وذلك فى حضور د. رضا الصديق مدير مستشفى فارسكور المركزي.

يأتي ذلك ضمن المتابعات الميدانية المستمرة الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط لمراكز تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.