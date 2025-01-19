وصول جهاز أشعة مقطعية لمستشفى العريش العام لتقديم الخدمة لأهالى المدينة

العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، عن وصول عربة جهاز أشعة مقطعية متنقلة إلى مستشفى العريش العام اليوم الأحد، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة مستمرة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأوضح الدكتور أحمد سمير أن هذه الخطوة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مدينة العريش، خاصة في إجراء الأشعة المقطعية للمرضى ومصابي الحوادث، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة، كما أشار إلى أن هذا الدعم يعكس حرص الوزارة على توفير أحدث الوسائل الطبية لخدمة المواطنين في المناطق الحدودية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، أن دعم المستشفى بعربة جهاز الأشعة المقطعية جاء بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، لتخفيف الضغط على المواطنين وتقليل مشقة التنقل إلى محافظات أخرى لإجراء هذا النوع من الفحوصات.

من جانبه، أوضح ياسر رمضان، مشرف قسم الأشعة بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن العربة مجهزة بجهاز أشعة مقطعية عالي التقنية، تم اعتماده من الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الأشعة. وأضاف أن هذه العربة تعد حلاً مؤقتاً لسد الفجوة الناتجة عن تعطل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى، وذلك لحين تركيب الجهاز الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار رمضان إلى أن العربة ستساهم أيضاً في الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية للحالات القادمة من قطاع غزة، ما يعكس الدور الإنساني والطبي الذي تلعبه محافظة شمال سيناء في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تطوير المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء، من خلال توفير الأجهزة الطبية المتطورة ودعم الكوادر الطبية، بما يحقق تطلعات أهالي المحافظة في الحصول على رعاية صحية متكاملة.