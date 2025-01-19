وسائل الإعلام العالمية تنقل جهود مصر في دعم الشعب الفلسطينى من أمام معبر رفح

رفح - محمد حسين

شهد الجانب المصري من معبر رفح اليوم حضورًا مكثفًا لممثلي العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، الذين توافدوا لتغطية الجهود المصرية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

واستقبلت الساحة المقابلة للمعبر كافة ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من القاهرة، حيث تسابق الصحفيون والمراسلون لتوثيق الحدث من زوايا مختلفة، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي بالدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الحضور الإعلامي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. فقد شهد المعبر خلال الأيام الأخيرة عبور شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية، إلى جانب فرق الإغاثة، ما يعكس التزام مصر الراسخ بمساندة الفلسطينيين في أزمتهم الإنسانية المتفاقمة.

وفي تصريح لأحد ممثلي وسائل الإعلام العالمية، أشار إلى أن الجهود المصرية على معبر رفح ليست فقط لوجستية بل إنسانية أيضًا، حيث تعمل السلطات على مدار الساعة لضمان وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن رغم التحديات الكبيرة. وأشاد بدور مصر كوسيط رئيسي في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التضامن العربي والدولي مع الشعب الفلسطيني.

وتؤكد هذه التغطية الإعلامية الواسعة اهتمام العالم بمتابعة تطورات الأوضاع الإنسانية في غزة والدور المصري في هذا السياق. من جهة أخرى، أعرب عدد من المراسلين عن تقديرهم لتعاون الجهات المصرية معهم وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(1)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(2)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(3)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(4)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(5)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(6)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(7)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(8)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(9)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(10)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(11)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(12)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(13)



وسائل-الإعلام-العالمية-تنقل-جهود-مصر-في-دعم-الشعب-الفلسطيني-من-أمام-معبر-رفح-(14)