وزير مالية إسرائيل يهدد نتنياهو: سأسقط الحكومة حال عدم العودة للقتال

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيسقط الحكومة حال عدم العودة إلى القتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بسيطرتنا الكاملة عليه وإدارته.

وأضاف "علينا احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس"

وكانت قد قالت تقارير إسرائيلية إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه تقدموا باستقالتهم من الحكومة.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.