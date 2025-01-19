اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يناير 2025 07:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: المفرج عنهم الآن فى أحضان عائلاتهم

الأحد، 19 يناير 2025 06:31 م
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: المفرج عنهم الآن فى أحضان عائلاتهم أسيرة مفرج عنها
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، عودة المحتجزين الإسرائيليات المفرج عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية (الأراضي المحتلة).

وكتب  يسرائيل كاتس، على موقع إكس: "عاد رومي ودورون وإميلي إلى المنزل. إنها لحظة أمل لأمة بأكملها تحتضنهم الآن وعائلاتهم في قلوبهم، الآن هن في أحضان العائلات".
وقال: أحيي جنود الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني وكل من عمل بإخلاص على إعادتهم إلى حضن عائلاتهم.

وأضاف: "دولة إسرائيل لن تهدأ ولن تصمت حتى يعود كل مختطف إلى بيته، الأحياء إلى عائلاتهم والذين ليسوا بين الحياة والدفن".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "يتم حاليا نقل الرهائن الثلاثة المفرج عنهم إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في غزة."

وأضاف في بيان، أنه "يتم مرافقتهم من قبل قوات خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لدى عودتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي."

وتجمع آلاف الإسرائيليين في ساحة تل أبيب مع أهالي المختطفين، في انتظار وصول الرهائن المفرج عنهم من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد 471 يومًا من الحرب.


وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة، اليوم (الأحد).


قال مصدر في حركة "حماس" إن كتائب القسام سلمت 3 محتجزات لجمعية الصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة ضمن صفقة التبادل.

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.







مشاركة

يسرائيل كاتس

تسليم الاسري

الاسري

تبادل الاسري

تسليم الاسري الإسرائيليين

المحتجزات الإسرائيليات

تسليم الرهائن

الأسرى الفلسطينيين

تسليم الأسرى الفلسطينيين

تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث

أسماء الأسرى

أسماء الأسرى الفلسطنيين

الصليب الأحمر

عملية تسليم الاسري

غزة

وقف إطلاق النار

وقف اطلاق النار بغزة

إسرائيل

غزة الان

قرار وقف اطلاق النار في غزة

صفقة تبادل الاسري






الرجوع الى أعلى الصفحة