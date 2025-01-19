وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: المفرج عنهم الآن فى أحضان عائلاتهم

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، عودة المحتجزين الإسرائيليات المفرج عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية (الأراضي المحتلة).

وكتب يسرائيل كاتس، على موقع إكس: "عاد رومي ودورون وإميلي إلى المنزل. إنها لحظة أمل لأمة بأكملها تحتضنهم الآن وعائلاتهم في قلوبهم، الآن هن في أحضان العائلات".

وقال: أحيي جنود الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني وكل من عمل بإخلاص على إعادتهم إلى حضن عائلاتهم.

وأضاف: "دولة إسرائيل لن تهدأ ولن تصمت حتى يعود كل مختطف إلى بيته، الأحياء إلى عائلاتهم والذين ليسوا بين الحياة والدفن".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "يتم حاليا نقل الرهائن الثلاثة المفرج عنهم إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في غزة."

وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.