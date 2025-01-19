نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ 140 مشروعا ضمن حياة كريمة

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق، والبالغ عددها 4 قرى رئيسية و37 تابعا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد ممثل رئاسة مجلس الوزراء، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وممثل الشركة المصرية للاتصالات، ممثل شركة الغاز الحديثة سينا جاس، منسق حياة كريمة بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.



وخلال الاجتماع تم مناقشة معوقات تشغيل محطات المعالجة الثلاث، بقرى الأحرار والتقدم وجلبانة التابعين لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة".



كذلك تم عرض ومناقشة نِسَب التنفيذ والانتهاء من كافة مشروعات المبادرة، ومناقشة الحلول الأنسب لكافة المعوقات التي تواجه إنهاء بعض المشروعات الجارية.

وأكد "عصام"، أن محافظ الإسماعيلية يتابع باستمرار الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات بالمبادرة لمعالجة أي مشكلة طارئة، من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها المحافظة؛ بهدف التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالأعمال للوصول إلى أفضل نتائج.

والجدير بالذكر، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 140 مشروعا خدميا وتنمويا، ويتم تنفيذه في مركز ومدينة القنطرة شرق ويضم 4 قرى رئيسية و37 تابع.