مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-1-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 19-1-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 ص

موعد صلاة العصر 59: 2

موعد صلاة المغرب 5:20 م

موعد صلاة العشاء 6:40

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:10

موعد صلاة العصر 3:02

موعد صلاة المغرب 5:22 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 2:54 م

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:51 م

وقت صلاة المغرب 5:12 م

وقت صلاة العشاء 6:31 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 02: 3

موعد صلاة المغرب 5:24 م

موعد صلاة العشاء 6:40



