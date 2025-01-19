مقتل 20 وإصابة العشرات فى هجومين للدعم السريع على ولايتى النيل الأبيض والجزيرة

كتبت ريهام عبد الله

كشف ناشطون سودانيون، عن تزايد معدلات العنف، من قبل عناصر الدعم السريع، إذ شنت الميليشيا هجومين منفصلين على بلدتين بولايتي النيل الأبيض وولاية الجزيرة مساء السبت، وهو ما تسبب فى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وكشفت مؤسسة "نداء الوسط"، وهى كيان مدني ينشط فى جهود إغاثة ضحايا الحرب، أن عناصر من الدعم السريع ارتكبت مجزرة بقرية القطينة الغربية، بولاية النيل الأبيض، تم خلالها إطلاق النيران على سكان القرية بشكل عشوائى، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.

وقالت منصة نداء الوسط، فى بيانها، أن الهجوم على قرية القطينة، أدى إلى سقوط 12 قتيل وجرح العشرات، بينهم إصابات خطيرة".

يذكر أن قوات الدعم السريع، تسيطر على الأجزاء الشمالية من ولاية النيل الأبيض، المتاخمة لولاية الخرطوم من جهتها الجنوبية.

ومن جهته أعلن مؤتمر الجزيرة، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين في هجوم للدعم السريع، على بلدة أبو عشر، شمالي ولاية الجزيرة.

وقال مؤتمر الجزيرة فى بيان: "قوات الدعم السريع هاجمت بلدة أبو عشر، حيث استباحت أحياء البلدة، وقتلت 6 أشخاص وأصابت العشرات".

