مسؤول سعودى: نسعى لحماية البيئة وتحقيق حج صحى ومستدام

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أكد رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس محمد أمين، أن المركز يسعى للارتقاء بالبيئة والحد من التلوث والحفاظ على جودة الأوساط البيئية في المواقع الطاهرة، بهدف تحقيق حج صحي ومستدام .



وقال أمين - في تصريح لقناة الإخبارية السعودية السبت- "إن جهود المركز تشير إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز البيئة وجودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج".



وأضاف " أن المركز اتخذ خطوات مهمة لضمان توفير بيئة صالحة للغاية خلال موسم الحج، من خلال التزام الجهات المشاركة وقوانين تشريعية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث" .