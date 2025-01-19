اليوم السابع
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الأحد، 19 يناير 2025 10:30 م
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ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة

الأحد، 19 يناير 2025 10:00 م
ماكرون يؤكد للرئيس الفلسطينى على أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة ماكرون
أحمد علوى

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أهمية عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة بمشاركة كاملة للسلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لماكرون مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد.


وأكد ماكرون أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا تتكرر مجزرة كتلك التي ارتكبت في السابع من أكتوبر2023 في حق الشعب الإسرائيلي، حسبما ذكر الاليزيه.


وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يوما.


وبدأت إجراءات عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث في قطاع غزة، وفق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
وسلّمت حركة حماس ثلاث إسرائيليات كنّ محتجزات في قطاع غزة الى فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وأعلنت بعد ذلك ل الإسرائيلي رسميا استلام المحتجزات الإسرائيليات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي.


كما من المقرر أن يتم الافراج عن الأسرى الفلسطينيين اليوم ضمن الدفعة الأولى والتي تضم 69 امرأة و21 شابا.







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