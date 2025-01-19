لماذا من الضروري وجود أجهزة صدمات القلب في الملاعب

كتبت فاطمة ياسر

من أهم ما يجب توفير في الملاعب الرياضية هو أجهزة صدمات القلب، فنجد أن بعض اللاعيبين يتعرضون بشكل مفاجئ لمشكلة ما في القلب، وهو ما يتطلب على الفور خضوعه لصدمات لإنعاشه وإنقاذه

ووفقًا لتقرير منشور عبر موقع "healthline" الطبي والذي حث على ضرورة توفير أجهزة صدمات القلب في الملاعب لإنقاذ حياة الرياضيين في حالة حدوث حالات الطوارئ القلبية.

وأكد التقرير، أن هناك أهمية كبيرة لوجود أجهزة صدمات القلب، حيث إنه يساهم في إنقاذ حياة الرياضيين في حالة حدوث سكتة قلبية، وعلاج حالات الطوارئ القلبية مثل الرجفان الأذيني والرجفان البطيني، وتقليل خطر الوفاة بسبب السكتة القلبية، وتوفير الرعاية الطبية الفورية في حالة الطوارئ، وأيضًا الحفاظ على صحة الرياضيين، موضحًا أن هذا الجهاز أيضًا يقلل وقت الاستجابة في حالات الطوارئ، وزيادة فرص البقاء على قيد الحياة، 4 مع دقة التشخيص التي تقوم بتحليل إيقاع القلب وتحدد ما إذا كان الصدمة ضرورية، وتقليل الأضرار القلبية الدائمة، وتحسين جودة الرعاية الطبية في الملاعب، مع توفير بيئة أمنة للرياضيين.

وأضاف التقرير، أن هناك أنواعًا لصدمات القلب، ومنها صدمات القلب الآلية، وصدمات القلب اليدوية، وصدمات القلب الآلية المتنقلة، ولذا يجب تدريب تقني الرعاية الصحية، وأيضًا تدريب الموظفين في الملاعب والمنشآت العامة، لإنقاذ المرضي.

ما الفوائد الطبية التي يحصل عليها الشخص عند استخدام أجهزة صدمات القلب؟

فوائد طبية مهمة تحل على الشخص عند استخدام أجهزة صدمات القلب، ومهنا:



1. علاج الرجفان الأذيني والبطيني: تعالج هذه الحالات التي قد تؤدي إلى السكتة القلبية.

2. تقليل خطر الوفاة: تقلل من خطر الوفاة بسبب السكتة القلبية بنسبة 50-70%.

3. تحسين فرص البقاء: تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة 40-50%.

4. تقليل الأضرار الدماغية: تقلل من الأضرار الدماغية الناتجة عن السكتة القلبية.

5. زيادة الثقة: تزيد من ثقة الأشخاص في استخدام الأجهزة الطبية.

6. تقليل الخوف: تقلل من خوف الأشخاص من السكتة القلبية.

7. تحسين جودة الحياة: تحسن جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية.

8. زيادة الوعي: تزيد من الوعي بأهمية الصحة القلبية.

ما شروط التعامل مع أجهزة صدمات القلب؟

شروط التعامل مع أجهزة صدمات القلب يتطلب تدريبًا واهتمامًا لضمان استخدامها وأشياء أخري يوضحها التقرير، ومنها:

- قبل الاستخدام

1. التأكد من وجود تدريب على استخدام الجهاز.

2. قراءة الإرشادات المرفقة بالجهاز.

3. التأكد من صلاحية الجهاز وعدم انتهاء صلاحيته.

4. التأكد من وجود بطارية مشحونة.

- أثناء الاستخدام

1. التأكد من أن المريض غير واعٍ ولا يتنفس.

2. إزالة الملابس عن صدر المريض.

3. توصيل الأقطاب بالجهاز.

4. اتباع الإرشادات الصوتية أو المرئية للجهاز.

5. تفعيل الجهاز لتحليل إيقاع القلب.

6. تنفيذ الصدمة إذا أمر الجهاز بذلك.

7. تكرار العملية إذا لم يظهر أي استجابة.

- بعد الاستخدام

1. إبلاغ الطوارئ بنتائج الاستخدام.

2. توفير الرعاية الطبية حتى وصول الفريق الطبي.

3. إعادة شحن البطارية.

4. فحص الجهاز بانتظام.

5. تسجيل الحادث في سجل المستشفى أو المكان.