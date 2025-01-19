اليوم السابع
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لجنة مفاجئة على محطة تعبئة بوتاجاز أسوان وإنشاء محطة جديدة بكوم أمبو

الأحد، 19 يناير 2025 11:24 ص
لجنة مفاجئة على محطة تعبئة بوتاجاز أسوان وإنشاء محطة جديدة بكوم أمبو محافظ أسوان خلال المؤتمر الصحفي
أسوان- صلاح المسن

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صرح الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بأنه تم توجيه لجنة مفاجئة منذ قليل، لمحطةتعبئة البوتاجاز المغذية لمحافظة أسوان. 

وأضاف محافظ أسوان خلال "المؤتمر الصحفي" الذي ضم الصحفيين والإعلاميين بمحافظة أسوان، بمناسبة عيد أسوان القومي.حيث كشف المحافظ عن أسباب أزمة البوتاجاز ومنها الاحتكار الذي يولد الأزمات.

وأضاف محافظ أسوان، أن سيتم وضع حل جذري لأزمة البوتاجاز، علاوة على تنفيذ حزمة من الإجراءات، حاليا لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وكشف عن مشروع إقامة محطة بوتاجاز جديدة بكوم إمبو، لتغذية المحافظة، لافتا إلى أن مدينة أسوان تم دخول الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة للمنازل.

 

 







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