قصف إسرائيلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

أحمد علوى

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مباني سكنية شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة منذ 15 شهرا.

كما شن الاحتلال غارة على مدينة غزة، وقصفت مدفعيته غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم 27 طفلًا، منذ إعلان الاتفاق.

وزعم حزب الليكود برئاسة نتنياهو، أن الاتفاق الحالي، يسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال عند الحاجة بضمانة أمريكية، كما يضمن تزويد الجيش بالأسلحة ووسائل القتال اللازمة لتحقيق أهدافه.