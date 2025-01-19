غلق وتشميع مستشفيين ومركز طبى شهير بمركز جرجا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن غلق وتشميع عدد 2 مستشفي خاصة ومركز طبي شهير للنساء والتوليد بمركز جرجا، وذلك بعد صدور قرارات الغلق الخاصة بتلك المنشآت، والتي تضمنت عددا من المخالفات الجسيمة، والتي قد تؤثر علي صحة متلقي الخدمة بتلك المنشآت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكثيف الرقابة ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، لضمان حصول المواطن السوهاجي المتردد علي تلك المنشآت علي خدمة آمنة.

وثمن "دويدار" مجهودات فريق التفتيش بإدارة العلاج الحر للحفاظ علي صحة المواطنين، وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والدكتور عماد فرجاني مدير إدارة جرجا الصحية.

كما أكد "دويدار"، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين طالما يلتزم بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، لافتاً إلى عدم القبول بأي مساس لصحة المواطن بتلك المنشآت، مؤكداً أيضاً أن إعادة تشغيل تلك المنشآت المخالفة مرهون بإزالة المخالفات التي تم إغلاقها من أجلها والالتزام بالضوابط والاشتراطات، موضحاً أن هدفنا هو حصول المواطن علي الخدمة الآمنة والمتميزة.

وفي السياق ذاته، أشار "دويدار" إلى أنه بنهاية العام الماضى تم غلق 68 منشأة طبية خاصة بمركز جرجا، مشيراً إلى استمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري للحفاظ على صحة المواطنين وحصولهم على الخدمة الآمنة والمستحقة.