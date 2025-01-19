اليوم السابع
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ودورة عن "المخطوطات والوثائق العربية" غدا

عرض فيلم "البحث عن رفاعة" فى بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء

الأحد، 19 يناير 2025 07:44 م
عرض فيلم "البحث عن رفاعة" فى بيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية.. الأربعاء بيت السنارى
الإسكندرية جاكلين منير

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يقدم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، عرضًا لفيلم "البحث عن رفاعة" للمخرج والكاتب المصري صلاح هاشم، وذلك يوم الأربعاء 22 يناير 2025، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتناول الفيلم شخصية وأفكار رفاعة الطهطاوي، أحد رواد النهضة الفكرية في مصر، ويقدم رؤية سينمائية تجمع بين التاريخ والواقع، مسلطًا الضوء على إسهاماته في تشكيل الوعي العربي الحديث.

جدير بالذكر أن الفيلم وثائقي طويل، تبلغ مدته 61 دقيقة، وقد أخرجه صلاح هاشم، وقام بالتصوير والمونتاج المصور اللبناني سامي لمع، والمنتج المنفذ نجاح كرم، والموسيقى يحيى خليل، وهو من إنتاج سينما إيزيس. وقد عُرض الفيلم لأول مرة في 9 يونيو عام 2008 في جامعة لندن قسم الدراسات الشرقية، ثم شارك في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، مثل كارافان السينما العربية والأوروبية في عمان بالأردن، كما عرض في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مارسيليا، بفرنسا تحت عنوان "الطهطاوي.. مونتسكيو العرب".

وعلى جانب آخر، يقيم مركز ومتحف المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 دورة بعنوان: "المخطوطات والوثائق العربية"، وهي دورة متخصصة لمفتشي الإدارة العامة للرقابة على المنافذ بوزارة الآثار.

تأتي الدورة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار المصرية، ويفتتح الندوة الدكتور مدحت عيسى مدير مركز ومتحف المخطوطات، ويُلقي فيها عدد من الباحثين المتخصصين بمركز ومتحف المخطوطات محاضرات في التعريف بالمخطوط العربي، وعلومه وعناصره الأساسية، ومجموعات المخطوطات حول العالم، بالإضافة إلى كيفية التفرقة بين المخطوط والوثيقة، وتهتم الدورة كذلك بإلقاء الضوء على أنواع الخطوط المستخدمة في المخطوطات العربية.  






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الوعي العربي الحديث






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