صحة كفر الشيخ: فحص 1433 مواطنا وإحالة 10 مرضى لأقرب مستشفى ضمن قافلة مجانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية أم سن - بمركز الرياض، بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي "محافظ كفر الشيخ"، إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد أبوالسعد، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح "منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وصرح الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 11 عيادة طبية تخصصية، وتشمل 10 تخصصات طبية ( الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والاسنان، والرمد، والأنف والأذن، والعظام)، واستفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1433مواطنا، وتم إجراء 280 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 42 حالة أشعة تشخيصية ما بين أشعة عادية وأشعة سونار.

وأضاف أبو السعد، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي ل 638 مواطن خلال 12 ندوة على مدار اليومين، وفي إطار استدامة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة "افحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 162 فحص طبي ل81 مواطن خلال القافلة بالإضافة إلى تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل11 مريض، كما تم تحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.