شرطة كوريا الجنوبية تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب

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تعهدت الشرطة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف واقتحموا مبنى إحدى المحاكم احتجاجا على إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.



وقالت الشرطة إن محكمة منطقة سول الغربية شهدت خلال الساعات الماضية سلسلة من أعمال العنف التي لا يمكن التسامح معها، مؤكدة أنها ستتعامل بصرامة مع هذه الأفعال وفقا للقانون، حيث أنها تعتبر ما حدث بمثابة تحدي خطير لسيادة القانون.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية أن الشرطة شكلت فريقا للتحقيق في الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت أمام المحكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق يون.



يذكر أنه منذ الثالث من شهر ديسمبر الماضي، شهدت كوريا الجنوبية حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن يون حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد .. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية (البرلمان) لها.



وصوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية في 14 ديسمبر الماضي لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.