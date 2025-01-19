سول : وكالة مكافحة الفساد تطالب الرئيس "يون" بالمثول للاستجواب صباح الغد

أ ش أ

طلبت وكالة مكافحة الفساد المكلفة بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي " يون سيوك-يول " ، اليوم الأحد مرة أخرى ، مثوله للاستجواب صباح غد الاثنين بعد رفضه طلبها للامتثال للاستجواب في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.



وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين - في رسالة نصية وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - إن "يون" لم يمتثل للاستجواب المخطط له في الساعة الثانية ظهرا، ومن المتوقع أن يبلغه مكتب التحقيق بطلب الامتثال للاستجواب في الساعة العاشرة صباح غد الاثنين.



وقد رفض "يون" جميع استدعاءات الاستجواب، بعد امتثاله لأول استجواب فقط في أعقاب احتجازه في مقر الإقامة الرئاسي في يوم 15 يناير.



وقد تم اعتقال "يون" رسميًا في وقت سابق من اليوم، بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحقه، واستشهدت المحكمة بمخاطر إتلاف الأدلة المتعلقة بمزاعم التمرد وإساءة استخدام السلطة أثناء فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.