رصف "انترلوك" بمساحة 17 ألف متر بشارع فاروق بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قال أحمد ضاحي رئيس حي أول بمدينة الزقازيق، إنه جار الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك مساحة 17 ألفا و300 متر مسطح وبتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.

مؤكد ان المرحلة الأولى من منطقة شارع فاروق، وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 12 ألفا و900 متر مسطح وبتكلفة 4 مليون و 582 ألف جنيه، ذلك بشوارع ( صالح صديق - علي خميس - الشعراوي ) ومتفرعاتهم.

وأشار إلى أنه جار التجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية لتشمل شوارع منطقة الحناوي بإجمالي مساحة مسطحة 4 آلاف و 400 متر مسطح وبتكلفة مليون و 818 ألف جنيه.

وأضاف رئيس حي أول أن الأعمال تشمل تركيب انترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم وإنشاء غرف مطر وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

من جانبه حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، علي متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة شارع فاروق والجاري تنفيذها والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أكد المحافظ على رئيس حي أول باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وطالبهم المحافظ بالحفاظ على أعمال التجميل لضمان استمراريتها لأطول فترة ممكنه.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمراكز ومدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها مطالباً المواطنين بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير الجارية لضمان استمراريتها لأكبر فترة ممكنة.