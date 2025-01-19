رئيس سنغافورا يؤكد حرص بلاده على التعاون مع الهند فى مختلف المجالات

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أكد الرئيس السنغافوري" ثارمان شانموجاراتنام" حرص بلاده على التعاون مع الهند فى مختلف المجالات من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة .

ونقلت وكالة الأنباء الهندية (إيه إن أى)عن الرئيس السنغافورى قوله في تصريحات صحفية نشرت اليوم بمناسبة ختام زيارته للهند التي استغرقت أربعة أيام، إن هناك توافقاً في أولويات سنغافورة والهند، وإن البلدين يتعاونان على مستوى وزاري لتطوير النظام البيئي اللازم لصناعة مواد أشباه الموصلات وتطلوير الجيل الجديد للمناطق الصناعية، بالاضافة إلى التطوير في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن سنغافورة لديها اهتمام بالتعاون مع الهند لإنشاء ممر لطاقة الخضراء يصل إلى منطقة جنوب شرق آسيا.



وقال الرئيس السنغافوري "إن هناك أيضا تعاونا بين البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجالات التكنولوجية الرقمية وأنه تجرى مباحثات بشأن توسيع نطاق تدفق بين البيانات بين المؤسسات المالية في البلدين لضمان تأمين التعاملات بطريقة موثوق بها ".



وأضاف "إن البلدين يعملان من أجل إقامة مشروعات لتعزيز الثقة المتبادلة - التي تتزايد ندرتها في البيئة العالمية اليوم حسب وصفه - وسلط الضوء على بروز الهند كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، وقال إن الهند تطمح لكي تكون لاعبا مهما في عالم متعدد الأقطاب، وإن هذا ينعكس أيضا في العلاقات المتطورة بينها وبين سنغافورة".



وأكد إن الهند مؤهلة لارتقاء سلم المهارات والقيم ولديها إمكانيات هامة تؤهل إقتصادها ليكون إقتصادا للتصدير تدفعه عملية التنمية المستمرة وتركيبتهاالسكانية..مشددا على أننا نعيش الآن في عالم يحتم علينا العمل بجدية من أجل التعاون معا، وأن الهند تطمح لكي تكون قطبا في عالم متعدد الأقطاب، و ن هذا من حقها - ليس من الناحية الجيوسياسية فقط - بل من الناحية الاقتصادية أيضا.



وأشار إلى أنه يتوقع أن تبرز الهند كقطب رئيسي في الاقتصاد العالمي خلال فترة تتراوح من عشرة أعوام إلى عشرين عاماً فى ظل تركيبتها السكانية المتنوعة وتمتعها بمهارات في مجالات متعددة، بالإضافة إلى ما لديها من إمكانيات تنموية تؤهل اقتصادها ليكون إقتصاديا تصديريا.