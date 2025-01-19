خبير تربوى: يجب تطوير التعليم ككل وليس البكالوريا فقط.. وربط الثانوية بالجامعة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد كمال الجيزاوى الخبير التربوى وأحد المشاركين في الحوار المجتمعى، إنه إذا أردنا تطوير التعليم، فلا نطور البكالوريا فقط، موضحا أن لدينا في العشر سنوات الماضية غيّرنا نظام الثانوية العامة أربع مرات دون الانتباه للنظام التعليمي كله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدفعة التي وصلت إلى أولى إعدادى هذا العام تعمل على مناهج متطورة، ويجب استكمال تطوير التعليم، بجانب تطوير التعليم الفني، بجانب ربط التعليم الثانوى بالتعليم الجامعى.

ولفت إلى أن النظام الجديد قسّم الثانوية العامة لمسارات، وتدرس في ثانية 3 مواد إجباري، عربي وتاريخ مصر ولغة أجنبية أولى، ومادة من مادتين في كل مسار، وفي ثالثة يدرس التربية الدينية ومادتين إجباري لكل مسار، ومن حق الطالب التحسين في أي مادة مقابل 500 جنيه رسوم، ولو أنهى الطالب مساره ويريد دراسة مسار أخر يدرس باقي المواد.