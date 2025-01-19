جامعة طنطا تستعرض أنشطتها خلال المشاركة فى مبادرة بداية جديدة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

استعرض الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، تقرير مقدما من القطاعات الرئيسية وكليات الجامعة والمراكز والوحدات، عن المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" منذ اليوم الأول لانطلاقها في 17 سبتمبر الماضي.

صرح الدكتور محمد حسين أن الجامعة حرصت على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، من خلال خطة تنفيذية للمشاركة في المحاور الرئيسية التي شملت التعليم والصحة والتوظيف استهدفت منسوبي الجامعة والمواطنين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية، من خلال منظور استراتيجي ارتكز على مستهدفات رؤية مصر 2030، والمبادئ الـ7 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان مساهمة الجامعة في تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة من المبادرة الرئاسية ودعم وتحقيق أهدافها على المستويين الأكاديمي والمجتمعي، مقدما الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة من الوزارة في تنفيذ أنشطتها، والمتابعة المستمرة للفعاليات، مثمنا دور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في دعم تنفيذ خطة الجامعة.

أظهر التقرير تنظيم ما يقرب من 450 فاعلية، شارك فيها ما يتجاوز 117 ألف مستفيد من طلاب الجامعة ومنسوبيها والمجتمع الخارجي، شارك في تنفيذها كافة القطاعات الرئيسية بالجامعة، وكلياتها، وقدمت الخدمات لجميع الفئات العمرية التي استهدفتها المبادرة.

كما اشتمل التقرير على تحليل تفصيلي لتقييم ما قدمته جامعة طنطا من أنشطة بالخطة التنفيذية طبقا للمحاور المستهدفة، حيث تم تقديم 228 فاعلية في محور التعليم بإجمالي عدد مستفيدين 40637، شملت الأنشطة الطلابية والمنافسات المتنوعة والأنشطة والفاعليات التوعوية والرياضية التي حرصت الجامعة على مشاركة جميع طلابها بها، و120 فاعلية في محور الصحة، شملت القوافل الطبية التنموية المتطورة التي نظمتها الجامعة بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا بالمحافظة، التي تنوعت أنشطتها بين القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية وقوافل محو الأمية والصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي والقوافل الزراعية ومختبرات الابداع والتنمية، إضافة الى الندوات وورش العمل التي تستهدف التوعية الطبية التي نظمتها الجامعة، واستفاد منها ما يقرب من 45640 مستفيد، وفى محور التوظيف قدمت الجامعة من خلال مراكز التطوير المهني التابعة لجامعة طنطا، والخدمة العامة بكليات الجامعة العديد من دورات التدريب والتطوير والتأهيل المهني والمهاري لملائمة احتياجات سوق العمل، علاوة على تنظيم العديد من الملتقيات التوظيفية بكليات الجامعة المختلفة، شملت 102 فاعلية، بإجمالي 31464 مستفيدا.