تعيين الدكتور عيسوى قاسم عميدًا لكلية الزراعة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها، صدور قرار بتعيين الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، فى منصب عميد كلية الزراعة.

جدير بالذكر أن الدكتور عيسوي قاسم حصل على البكالوريوس في الأراضي والمياه من جامعة الإسكندرية عام 1993، والماجستير في الأراضي والمياه من جامعة الاسكندرية عام 1997، والدكتوراه في كيمياء أراضي من جامعة الإسكندرية عام 2003.

عُين مدرسا مساعدا عام 1999، ومدرس عام 2003، وأستاذ مساعد عام 2009، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى 2014، وشغل منصب رئيس قسم الأراضى والمياه عام 2009، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2015.