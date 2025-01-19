بسبب سيجارة.. شخص يغامر بحياته ويتمسك بكابلات قطار فائق السرعة فى ألمانيا

فاطمة شوقى

أمسك رجل يبلغ من العمر 40 عاما بالكابلات الموجودة على الجانب الخارجي لقطار فائق السرعة لمدة تزيد على 30 كيلومترًا بينما كان القطار بسرعة 282 كيلومترًا في الساعة، وذلك بعد أن نزل فى محطة إنجولشتات الألمانية لتدخين سيجارة، وأدرك أن القطار بدأ فى التحرك بدونه، فجرى وأمسك بالكابلات فى محاولة للحاق برحلته، حسبما قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية.

وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن الرجل كان يدخن السيجارة على رصيف فى بافاريا عندما انغلقت أبواب القطار وقرر الصعود إلى المساحة بين العربتين، وقضى 30 كيلومترا متشبثا بالكابلات قبل أن يتم وقف القطار بشكل متحكم فيه بعد أن رآه شهود عيان وأبلغوا السلطات.

وأشار الرجل فى وقت لاحق، إلى أنه ترك أمتعته داخل القطار، ليجد نفسه في موقف بالغ الخطورة، إذ كان القطار يتحرك بسرعة هائلة وصلت إلى 282 كيلومتراً في الساعة باتجاه نورمبرج، في ظل هذه السرعة الهائلة، قطع القطار مسافة 30 كيلومتراً وسط درجات الحرارة الشتوية المتدنية، بينما كان الرجل متشبثاً بالكابلات بين العربتين، في مشهد أثار دهشة المارة والرُكاب.

أبلغ شهود عيان، في حالة من الذهول، سلطات السكك الحديدية بعد رؤيتهم الرجل وهو يكافح للتشبث بالقطار السريع أثناء اندفاعه عبر المناطق الريفية.

وتزامنت الحادثة مع وجود ضابط شرطة على متن القطار، وعند توقفه في محطة ثانوية، تمكن الضابط من إلقاء القبض على الرجل الذي نجا من الحادث دون أن يتعرض لأي إصابات.

وطلبت الشرطة من المواطنين إبلاغ موظفي السكك الحديدية على الفور إذا رأوا أشخاصًا يسافرون خارج القطارات، وحثت الناس على تجنب "الهراء الذي يعرض الحياة للخطر".