بايدن: من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي جوبايدن، إن "من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنون أمريكيون"، مشيرا إلى أن "الرهائن الثلاث بصحة جيدة وسيعبرن من غزة إلى إسرائيل"

وأضاف في كلمة له اليوم الأحد، أن "اتفاق غزة هو نتيجة سياسية إيجابية وعلى إدارة ترامب استكمال تنفيذ الاتفاق".

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لإحلال سلام مستدام بعد إنجاز اتفاق غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسمياً، الأحد، بتأخير ساعتين و45 دقيقة عن الموعد المقرر بعد تعقيدات اللحظات الأخيرة التي هددت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بسبب تأخر إعلان أسماء المحتجزات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن في اليوم الأول.



وتمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من الوصول إلى اتفاق بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.