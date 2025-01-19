العراق يعلن عزمه تقديم مساعدات جديدة إلى لبنان

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أعلنت وزارة التجارة العراقية، عن قرب زيارة وفد عراقي إلى لبنان لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية.

وقال وكيل وزير التجارة العراقي ستار الجابري -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- "إن وفداً عراقياً سيزور لبنان الشقيق في اليومين المقبلين للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في إمكانية تقديم مساعدات عينية للبنان".

وأضاف أنّ الحكومة العراقية وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء العراقي كانت اتخذت مع بدء العدوان على لبنان وغزة جملة من الإجراءات العاجلة، بغية تغذية صندوق إعادة إعمار لبنان وغزة بهدف تقديم المساعدات والمشاركة في حملة إعمار ما تعرض للتدمير والخراب جراء العدوان على لبنان الشقيق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية استثنت المتقاعدين من الاستقطاعات التي يشارك فيها موظفي الدولة للمشاركة بحملة دعم كبيرة تستهدف مساعدة الشعب اللبنانية وتقديم مساعدات غذائية ودوائية عاجلة.

وأوضح الجابري أن مجلس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدة جهات بهدف الإشراف والإسراع في تقديم مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني والتنسيق مع الحكومة اللبنانية على آليات عمل تقديم هذه المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية التي بدأت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.